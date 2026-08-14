مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین خواجه امیری (ایرج) ملقب به «پهلوان آواز ایران» امروز جمعه بیست و سوم مرداد در مقابل تالار وحدت تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین خواجه امیری (ایرج) ملقب به «پهلوان آواز ایران» امروز جمعه بیست و سوم مرداد از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آغاز شده است.

حمیدرضا نوربخش، احسان خواجه امیری، محمد اله یاری، غلام علمشاهی، علیرضا افتخاری، هومن نامداری، حسین علیشاپور، حسام الدین سراج، هوشنگ کامکار، ارسلان کامکار، علی اصغر شاه زیدی، رضا شایسته، کامران همت پور، علی عزیزی، بهرام گودرزی، رامبد صدیف، علی همتیان و ... از جمله هنرمندان و مدیرانی هستند که در این مراسم حضور دارند.

ایرج مترومعیار صدا بود، هست و خواهد بود

حمیدرضا نوربخش خواننده و مدیر عامل خانه موسیقی در ابتدای این برنامه گفت: ایرج خاطره چندین نسل است و چه من بگویم و چه نگویم ایرج را نمی‌توان از موسیقی سرزمین جدا کرد. او مترومعیار صدا بود و هست و خواهد بود. این مرد آواز و ترانه خواند و هنرش را به تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین تقدیم کرد.

وی افزود: وقتی چندی پیش از او برای ورود به موسیقی پرسیدم دریافتم این مرد یک ژن بی نظیر داشت که بدون معلم موسیقی با نبوغ ویژه و همه شنیده هایش توانست سبک و سیاقی را پایه گذاری کند که نامش ایرج شود. سبک آوازخوانی او متاثر از آوازخوانی اصفهان است، چون متولد آنجا بود. سبک او ویژه و یگانه بود که در جوانی متولد شد و در سن بالا اتفاق نیفتاد. ایرج در جوانی سبک خود را پیدا کرد و این همه آثاری که از او به جا مانده ماندگار است.

نوربخش تصریح کرد: بعضی‌ها در فضای مجازی می‌خواهند موسیقی را قطبی سازی کنند، اما وقتی زنده یاد شجریان به ایرج لقب «پهلوان آواز ایران» می‌دهد نشان از بزرگ منشی مردی است که خدمت زیادی به هنر کرد. پس وقتی بزرگان با هم چنین رفتاری می‌کنند ما هم باید از قطبی سازی پرهیز کنیم.

علیرضا افتخاری خواننده موسیقی ایرانی هم در بخش دیگری از این مراسم اظهار کرد: در سن ۱۲ سالگی استادی قرار بود در اصفهان اجرا داشته باشد. این استاد ایرج بود و من مدرسه را ترک کردم، چون دوست داشتم او را ببینم و از همان دوران عاشق هنرش شدم. این عشق به گونه‌ای شد که سعی می‌کردم از او تقلید نکنم، اما نمی‌دانم چرا ناخواسته به سمت صدایش می‌رفتم.

افتخاری پس از صحبت‌های خود یک قطعه آوازی اجرا کرد.

پدرم عاشق مردم ایران بود

احسان خواجه امیری خواننده و فرزند زنده یاد ایرج نیز در بخش دیگری از این مراسم گفت: حتم دارم اگر پدرم اینجا بود برای شما آواز می‌خواند. او عاشق مردم ایران بود و همیشه دوست داشت پیش مردم ایران باشد. او به من درس دوست داشتن و عشق را داد.

وی پس از صحبت هایش قطعه آوازی را به یاد پدرش اجرا کرد.

پیکر مرحوم حسین خواجه امیری (ایرج) پس از برگزاری مراسم تشییع در تالار وحدت تهران در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

حسین خواجه امیری معروف به «ایرج» از خوانندگان شهیر موسیقی ایرانی که طی ماه‌های گذشته در بستر بیماری بود روز چهارشنبه ۲۱ مرداد در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

محمد موسوی از استادان و نوازندگان پیشکسوت عرصه نی نوازی هم در این مراسم گفت: من با ایرج ۶۰ سال دوست بودم و یادم هست که استاد تاج اصفهانی همواره از ایرج به نیکی یاد می‌کردند و می‌گفتند‌ای کاش من صدای ایرج را داشتم.

وی پس از صحبت هایش قطعاتی را به صورت تک نوازی نی اجرا کرد.

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