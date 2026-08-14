فرماندار ویژه آمل گفت: شهدا با اراده خیر و بهره‌گیری از مکتب اهل بیت (ع) افتخارآفرینی کردند و برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی باید بر اساس سیره شهدا گام برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیژن پولادی معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل در سی‌امین یادواره ۹ شهید روستای واسکس بخش دابودشت که به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در مسجد امام رضا (ع) این روستا برگزار شد، گفت: هرچه داریم از مکتب شهداست و شهدا با اراده خیر و بهره‌گیری از مکتب اهل بیت (ع) توانستند افتخارآفرینی کنند.

وی با تبیین چرایی قیام امام حسین (ع) افزود: مبارزه با ظلم و ایستادگی در برابر تمامیت‌خواهی جریان کفر از رویکرد‌های ویژه امام حسین (ع) بود و این تفکر در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نمود پیدا کرد.

پولادی گفت: نگاه انقلاب اسلامی بر زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان (عج) استوار بود و جریان سلطه تلاش کرد این انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف کند، اما نتوانست به اهداف خود دست یابد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل افزود: با بهره‌گیری از امام و قائد شهید، محکم و استوار در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنیم و هجمه‌ها و فتنه‌ها نمی‌تواند اثرگذار باشد.

وی گفت: مسئولان باید بیش از دیگران مراقب باشند و در مسیر توسعه و صدور انقلاب گام بردارند.

پولادی با اشاره به جایگاه شهدا در دفاع از نظام اسلامی افزود: جمهوری اسلامی حرم است و شهدای عزیز مدافع حرم هستند و خون شهدا سبب شده است ایران اسلامی در مسیر تعالی قرار گیرد.

فرماندار آمل در پایان بر ضرورت گرامیداشت یاد شهدا تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، باید براساس سیره شهدا گام برداریم.