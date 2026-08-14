به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت دو بیمارستان در حال ساخت، در آینده نظام سلامت استان گفت: باید از مرحله ساخت عبور کرده و همزمان با تکمیل عملیات اجرایی، فرآیند آماده‌سازی بیمارستان‌ها برای بهره‌برداری نیز دنبال شود.

وی تأمین تجهیزات بیمارستانی، پیش‌بینی نیروی انسانی متخصص و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله آب، برق و فاضلاب، باید همزمان با مراحل پایانی طرح‌ها صورت گیرد تا پس از پایان عملیات عمرانی، وقفه‌ای در مسیر تجهیز و راه‌اندازی بیمارستان‌ها ایجاد نشود.

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استاندار هرمزگان گفت: بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی یکی از پروژه‌های مهم توسعه زیرساخت‌های درمانی هرمزگان است و بهره‌برداری از آن می‌تواند ظرفیت خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی استان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

آشوری با اشاره به اینکه بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی به همت نفت ستاره خلیج فارس در حال ساخت است افزود: این بیمارستان یک سرمایه مهم برای سلامت مردم استان است و باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، برای تکمیل و بهره‌برداری از آن تصمیم‌گیری شود.