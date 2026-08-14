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استاندار هرمزگان بر رفع موانع تکمیل، تأمین تجهیزات و آمادهسازی همزمان دو بیمارستان ۵۳۱ و ۲۶۴ تخت خوابی در بندرعباس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت دو بیمارستان در حال ساخت، در آینده نظام سلامت استان گفت: باید از مرحله ساخت عبور کرده و همزمان با تکمیل عملیات اجرایی، فرآیند آمادهسازی بیمارستانها برای بهرهبرداری نیز دنبال شود.
وی تأمین تجهیزات بیمارستانی، پیشبینی نیروی انسانی متخصص و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، از جمله آب، برق و فاضلاب، باید همزمان با مراحل پایانی طرحها صورت گیرد تا پس از پایان عملیات عمرانی، وقفهای در مسیر تجهیز و راهاندازی بیمارستانها ایجاد نشود.
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استاندار هرمزگان گفت: بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی یکی از پروژههای مهم توسعه زیرساختهای درمانی هرمزگان است و بهرهبرداری از آن میتواند ظرفیت خدمات تخصصی و فوقتخصصی استان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
آشوری با اشاره به اینکه بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی به همت نفت ستاره خلیج فارس در حال ساخت است افزود: این بیمارستان یک سرمایه مهم برای سلامت مردم استان است و باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، برای تکمیل و بهرهبرداری از آن تصمیمگیری شود.