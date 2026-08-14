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مسئولان دادگستری آذربایجان غربی با بیش از ۱۵۰ نفر دیدار و دستور لازم را برای حل مشکلات آنها صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه معاونین قضایی با بیش از ۱۵۰ نفر از مراجعین به دادگستری استان دیدار کردند.
در این دیدار که با هماهنگی دفتر ارتباطات مردمی دادگستری استان آذربایجان غربی صورت گرفت، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی وی با بیش از ۱۵۰ نفر به صورت چهره به چهره دیدار و ضمن بررسی درخواستهای آنان در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کردند.
گفتنی است ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم یکی از سیاستهای مجموعه مدیریت دادگستری استان است که به غیر از ملاقات مردمی که در سه شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی در مرکز استان برگزار میشود، در مناسبتهای ملی و مذهبی و سفر به حوزههای قضایی برای اطلاع از مشکلات و تدبیر برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم در دستور کار قرار دارد.