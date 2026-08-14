کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود حدود ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در هفته گذشته، در کنار رشد قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضا در گروه‌های بانکی، سنگ‌آهنی و پالایشی، به رشد بیش از ۶ درصدی شاخص کل بورس منجر شد.

حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به روند معاملات بورس در هفته گذشته گفت: بازار سرمایه در این هفته روندی صعودی داشت و شاخص کل بیش از ۶ درصد رشد کرد.

وی با اشاره به بازگشایی نماد فولاد پس از توقف طولانی‌مدت، افزود: این نماد با افت ۱۱ درصدی بازگشایی شد، اما در روز‌های بعد معاملات آن به تعادل رسید.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: رشد قیمت جهانی مس، سرب، روی و آلومینیوم نیز موجب افزایش تقاضا و رشد نماد‌های مرتبط با این صنایع شد و در برخی نماد‌ها شاهد شکل‌گیری صف‌های خرید بودیم.

حسینی با اشاره به نوسانات گروه پالایشی اظهار کرد: نوسان قیمت نفت، تغییرات کرک اسپرد و نگرانی‌ها درباره تغییر فرمول خوراک و محصولات پالایشی، موجب نوسان شدید این گروه شد؛ به‌طوری که پالایشی‌ها در نیمه نخست هفته منفی بودند، اما در نیمه دوم با انتشار اخبار مربوط به عدم تغییر فرمول خوراک، با افزایش تقاضا و صف خرید مواجه شدند.

وی همچنین گفت: گروه بانکی عمدتاً روندی مثبت داشت و در برخی بانک‌های بزرگ صف‌های خرید سنگینی شکل گرفت. برخی نماد‌های بانکی نیز در تلاش برای عبور از سقف‌های قیمتی سه سال گذشته هستند.

حسینی، گروه سنگ‌آهن و هلدینگ‌های مرتبط با این صنعت را از دیگر گروه‌های مورد توجه بازار دانست و افزود: این نماد‌ها از رشد اخیر بازار عقب مانده بودند، اما افزایش قیمت کنسانتره و گندله در بورس کالا و رشد قیمت‌های پایه، موجب افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به این گروه شد.

وی در پایان با اشاره به معاملات سایر صنایع اظهار کرد: در گروه‌های غذایی و دارویی عرضه‌های سنگینی داشتیم، در حالی که گروه‌های سیمانی و زراعی در نیمه دوم هفته با افزایش تقاضای خریداران مواجه شدند. در مجموع، طی هفته گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان ورود نقدینگی به بازار ثبت شد.