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همزمان با آغاز ماه ربیعالاول، مجموعه پویانمایی «اردک و غاز» از شبکه فراتر و مجموعه تلویزیونی «نون خ»، از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه پویانمایی «اردک و غاز» به کارگردانی برایان مولهاپت و محصول سال ۲۰۲۲، هر روز ساعت ۱۱:۳۰ با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش و همان شب ساعت ۲۰ بازپخش می شود.
این پویانمایی که با تکنیک سهبعدی رایانهای و بر اساس کتابهای مصور «تد هیلز» برای گروه سنی خردسال تولید شده است، داستان ماجراهای دو دوست با شخصیتهایی متفاوت است که در موقعیتهای مختلف، تجربههای تازهای را پشت سر میگذارند و لحظاتی سرگرمکننده را برای کودکان رقم میزنند.
مجموعه «نون خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیهکنندگی مهدی فرجی، هم از امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
«نون خ» داستانی اجتماعی با فضایی طنز دارد و روایتگر زندگی نورالدین خانزاده، صاحب یک کارگاه فرآوری تخمه آفتابگردان و پدر چهار دختر است. نورالدین محصول تخمه آفتابگردان کشاورزان منطقه را خریداری کرده و آن را به فردی در تهران به نام میرزایی فروخته است تا محصولات را در ترکیه به فروش برساند، اما با انتشار خبر فوت میرزایی، ماجرا وارد مسیر تازهای میشود و کشاورزان برای دریافت پول محصولات خود، به سراغ نورالدین میآیند.
سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاهمنصور، هومن حاجعبداللهی، نعیمه نظامدوست، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی، نسرین مرادی، هدیه بازوند و ندا قاسمی از بازیگران این مجموعه هستند.