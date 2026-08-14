همزمان با آغاز ماه ربیع‌الاول، مجموعه پویانمایی «اردک و غاز» از شبکه فراتر و مجموعه تلویزیونی «نون خ»، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه پویانمایی «اردک و غاز» به کارگردانی برایان مولهاپت و محصول سال ۲۰۲۲، هر روز ساعت ۱۱:۳۰ با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش و همان شب ساعت ۲۰ بازپخش می شود.

این پویانمایی که با تکنیک سه‌بعدی رایانه‌ای و بر اساس کتاب‌های مصور «تد هیلز» برای گروه سنی خردسال تولید شده است، داستان ماجرا‌های دو دوست با شخصیت‌هایی متفاوت است که در موقعیت‌های مختلف، تجربه‌های تازه‌ای را پشت سر می‌گذارند و لحظاتی سرگرم‌کننده را برای کودکان رقم می‌زنند.

مجموعه «نون خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی، هم از امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«نون خ» داستانی اجتماعی با فضایی طنز دارد و روایتگر زندگی نورالدین خانزاده، صاحب یک کارگاه فرآوری تخمه آفتابگردان و پدر چهار دختر است. نورالدین محصول تخمه آفتابگردان کشاورزان منطقه را خریداری کرده و آن را به فردی در تهران به نام میرزایی فروخته است تا محصولات را در ترکیه به فروش برساند، اما با انتشار خبر فوت میرزایی، ماجرا وارد مسیر تازه‌ای می‌شود و کشاورزان برای دریافت پول محصولات خود، به سراغ نورالدین می‌آیند.

سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه‌منصور، هومن حاج‌عبداللهی، نعیمه نظام‌دوست، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی، نسرین مرادی، هدیه بازوند و ندا قاسمی از بازیگران این مجموعه هستند.