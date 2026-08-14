به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای کاهش تبعات ناشی از ناترازی شبکه برق و قطعی‌های برق بر تأمین آب شرب، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با دستور مقام عالی استان، یک دستگاه دیزل‌ژنراتور اضطراری ۳۳۰ کاوا را برای تأمین برق تأسیسات آبرسانی شهر قوشچی در محل چاه این شهر در منطقه کهریز مستقر و وارد مدار بهره‌برداری کرد.

مجتبی نجفی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت با اعلام این خبر اظهار کرد: ناترازی شبکه برق و قطعی‌های ناشی از آن، در برخی مواقع فعالیت تأسیسات آبرسانی را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند موجب اختلال و افت فشار در شبکه توزیع آب شود؛ از این رو، به منظور افزایش تاب‌آوری تأسیسات و پایداری تأمین آب شرب شهر قوشچی، اقدامات لازم برای تأمین برق اضطراری این تأسیسات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در پی دستور استاندار آذربایجان‌غربی، یک دستگاه دیزل‌ژنراتور ۳۳۰ کاوا که به‌تازگی برای تأسیسات آب شهر ارومیه خریداری شده بود، به محل چاه قوشچی در منطقه کهریز منتقل و عملیات نصب و راه‌اندازی آن انجام شد.

نجفی ادامه داد: عملیات انتقال و نصب مولد برق اضطراری از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه آغاز شد و با تلاش همکاران دفتر مدیریت انرژی شرکت، این دستگاه در ساعت ۲۱ همان روز با موفقیت وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: استفاده از این مولد اضطراری در زمان قطعی برق، امکان تداوم فعالیت تأسیسات آبرسانی را فراهم کرده و تا حد قابل توجهی از بروز اختلال در تأمین و توزیع آب شرب شهر قوشچی جلوگیری خواهد کرد.

نجفی تأکید کرد: افزایش تاب‌آوری تأسیسات آبرسانی در برابر ناترازی انرژی و پیش‌بینی منابع برق اضطراری، از جمله اقدامات شرکت آب و فاضلاب برای حفظ پایداری خدمات و کاهش تبعات ناشی از قطعی برق در تأسیسات حیاتی آبرسانی استان است.