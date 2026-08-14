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باهدف پایداری شبکه یک دستگاه دیزلژنراتور اضطراری ۳۳۰ کاوا را برای تأمین برق تأسیسات آبرسانی شهر قوشچی وارد مدار بهرهبرداری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای کاهش تبعات ناشی از ناترازی شبکه برق و قطعیهای برق بر تأمین آب شرب، شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با دستور مقام عالی استان، یک دستگاه دیزلژنراتور اضطراری ۳۳۰ کاوا را برای تأمین برق تأسیسات آبرسانی شهر قوشچی در محل چاه این شهر در منطقه کهریز مستقر و وارد مدار بهرهبرداری کرد.
مجتبی نجفی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت با اعلام این خبر اظهار کرد: ناترازی شبکه برق و قطعیهای ناشی از آن، در برخی مواقع فعالیت تأسیسات آبرسانی را تحت تأثیر قرار داده و میتواند موجب اختلال و افت فشار در شبکه توزیع آب شود؛ از این رو، به منظور افزایش تابآوری تأسیسات و پایداری تأمین آب شرب شهر قوشچی، اقدامات لازم برای تأمین برق اضطراری این تأسیسات در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در پی دستور استاندار آذربایجانغربی، یک دستگاه دیزلژنراتور ۳۳۰ کاوا که بهتازگی برای تأسیسات آب شهر ارومیه خریداری شده بود، به محل چاه قوشچی در منطقه کهریز منتقل و عملیات نصب و راهاندازی آن انجام شد.
نجفی ادامه داد: عملیات انتقال و نصب مولد برق اضطراری از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه آغاز شد و با تلاش همکاران دفتر مدیریت انرژی شرکت، این دستگاه در ساعت ۲۱ همان روز با موفقیت وارد مدار بهرهبرداری شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: استفاده از این مولد اضطراری در زمان قطعی برق، امکان تداوم فعالیت تأسیسات آبرسانی را فراهم کرده و تا حد قابل توجهی از بروز اختلال در تأمین و توزیع آب شرب شهر قوشچی جلوگیری خواهد کرد.
نجفی تأکید کرد: افزایش تابآوری تأسیسات آبرسانی در برابر ناترازی انرژی و پیشبینی منابع برق اضطراری، از جمله اقدامات شرکت آب و فاضلاب برای حفظ پایداری خدمات و کاهش تبعات ناشی از قطعی برق در تأسیسات حیاتی آبرسانی استان است.