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تیم ملی کشتی پهلوانی ایران با حضور ۵ کشتیگیر و ۲ مربی مازندرانی برای شرکت در دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان کاراکوچاک ترکیه، تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم ملی کشتی پهلوانی ایران با حضور ۵ کشتیگیر و ۲ مربی مازندرانی برای حضور در دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی پهلوانی کاراکوچاک ترکیه ۲۰۲۶، تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.
در ترکیب تیم ملی ایران، ۵ کشتیگیر از استان مازندران در اوزان مختلف حضور دارند.
در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی ویسی از کلاردشت، در وزن ۷۰ کیلوگرم علیاکبر زرودی از عباسآباد، در وزن ۷۵ کیلوگرم پژمان ذوالفقار از بابل، در وزن ۸۵ کیلوگرم عبدالله شیخاعظمی از نور و در وزن ۹۰ کیلوگرم امیرحسین کاووسی از کلاردشت نمایندگان مازندران در این رقابتها هستند.
همچنین نادر صدیقی و محمدرضا صفری از قائمشهر به عنوان مربی، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی میکنند.
دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی پهلوانی کاراکوچاک با حضور بیش از ۴۰ کشور به میزبانی آنکارا و زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشود.