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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: ۱۵ ورزشکار کیش در ردههای سنی مختلف به اردوهای تیمهای ملی هاکی روی یخ دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: امیرمهدی بصیرت در رده بزرگسالان، عماد نصراللهزاده، اهورا مزدایی، برسام سربندی، آیین مهرپویا، امیرعلی سلیمی و رادمهر سلطانی در ردههای زیر ۱۸ و زیر ۲۰ سال، محمدمهدی دهقان، سام راسخی و آراز خالقی در رده زیر ۲۰ سال، دایانا یزدانی و الین بنازاده، در رده زیر ۱۴ سال ایوا فرهادی در رده زیر ۱۸ سال و رابین باغستانی و آرینا شجاعیپور در رده زیر ۱۰ سال به اردوهای تیمهای ملی دعوت شدهاند.