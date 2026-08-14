فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از شناسایی موارد تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در گشت‌های میدانی و صدور اخطاریه توقف عملیات ساخت‌وساز برای متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ سرهنگ بختیاری افزود: کارشناسان گشت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با حضور در پهنه‌های حساس و مستعد تغییر کاربری، طی تعطیلات هفته جاری مواردی از ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز را شناسایی و اخطاریه توقف عملیات را به متخلفان ابلاغ کردند.

وی تاکید کرد: اجازه ادامه هیچ‌گونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی داده نخواهد شد و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات، قاطعانه برخورد قانونی می‌شود.

او گفت: صیانت از این اراضی با جدیت دنبال می‌شود و یگان حفاظت در چارچوب قانون با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مقابله می کند.

سرهنگ بختیاری همچنین از گشت و پایش مستمر، شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، صدور اخطاریه، تشکیل پرونده قضایی و قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز به‌عنوان بخشی از وظایف امور اراضی یاد کرد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان با اشاره به گستردگی اراضی کشاورزی و پراکندگی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، از دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و همیاران «زمین سبز» خواست با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، در شناسایی و گزارش موارد تغییر کاربری غیرمجاز مشارکت کنند.