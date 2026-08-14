محمدرضا برگی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به روند معاملات بورس در هفته گذشته گفت: شاخص کل از محدوده ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به حوالی ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار واحد رسید و حدود ۶ درصد رشد کرد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: میانگین ارزش معاملات خرد بازار در هفته گذشته حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بود و ارزش معاملات در روز یکشنبه با ثبت ۶۵ هزار میلیارد تومان به بالاترین سطح رسید.

برگی با اشاره به وضعیت ارزش دلاری بازار سرمایه اظهار کرد: ارزش بازار پس از بازگشایی بورس در پایان اردیبهشت، روند صعودی داشته و به محدوده ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طی هفته گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد و با توجه به تداوم ورود نقدینگی، انتظار می‌رود روند صعودی بورس ادامه‌دار باشد؛ البته این روند می‌تواند با اصلاحات قیمتی و زمانی همراه شود و نقدینگی نیز به‌تدریج میان صنایع مختلف جابه‌جا خواهد شد.

برگی همچنین صنعت پالایش را یکی از پیشران‌های بازار در هفته گذشته دانست و گفت: اخبار مربوط به تخفیف خوراک و پیگیری مجلس از معاون رئیس‌جمهور برای تداوم تخفیف نفت در ادامه سال، موجب افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به سهام پالایشی شد