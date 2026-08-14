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کارشناس بازار سرمایه گفت: در این مدت حدود ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار شد و تداوم روند صعودی بورس در صورت استمرار ورود نقدینگی محتمل است.
محمدرضا برگی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به روند معاملات بورس در هفته گذشته گفت: شاخص کل از محدوده ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به حوالی ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار واحد رسید و حدود ۶ درصد رشد کرد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: میانگین ارزش معاملات خرد بازار در هفته گذشته حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بود و ارزش معاملات در روز یکشنبه با ثبت ۶۵ هزار میلیارد تومان به بالاترین سطح رسید.
برگی با اشاره به وضعیت ارزش دلاری بازار سرمایه اظهار کرد: ارزش بازار پس از بازگشایی بورس در پایان اردیبهشت، روند صعودی داشته و به محدوده ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طی هفته گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد و با توجه به تداوم ورود نقدینگی، انتظار میرود روند صعودی بورس ادامهدار باشد؛ البته این روند میتواند با اصلاحات قیمتی و زمانی همراه شود و نقدینگی نیز بهتدریج میان صنایع مختلف جابهجا خواهد شد.
برگی همچنین صنعت پالایش را یکی از پیشرانهای بازار در هفته گذشته دانست و گفت: اخبار مربوط به تخفیف خوراک و پیگیری مجلس از معاون رئیسجمهور برای تداوم تخفیف نفت در ادامه سال، موجب افزایش اقبال سرمایهگذاران به سهام پالایشی شد