تکمیل صددرصد ظرفیت اقامتی مرکز شهرستان دنا
فرماندار دنا گفت: در شبانه روز گذشته بیش از ۴۵۰۰ گردشگر به مناطق گردشگری سی سخت سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عباس رسولی فرماندار دنا با اشاره به آمارهای ثبتشده از ورود گردشگران به شهرستان دنا گفت: بر اساس بررسیهای میدانی و آمار تردد در ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد مناطق گردشگری پرطرفدار «کوه گل» و «چشمهمیشی» شدهاند.
رسولی با بیان اینکه با میانگین حضور سه نفر در هر خودرو، چهار هزار و ۵۰۰ گردشگر تنها در شبانهروز گذشته وارد مناطق هدف گردشگری سی سخت شدهاند، افزود: این حجم از حضور مسافران، علاوه بر پویایی و تاثیر بر چرخه اقتصادی شهرستان، نشاندهنده ظرفیت بالای گردشگری دنا در سطح استان و کشور است.
تکمیل ظرفیت اقامتی در سیسخت**
فرماندار دنا با تأکید بر اینکه زیرساختهای اقامتی شهر سی سخت در حال حاضر با حداکثر ظرفیت در حال خدماتدهی هستند، ادامه داد با توجه به موج حضور مسافران، همه هتلها، خانه-مسافرها، اقامتگاههای بومگردی و مراکز اقامتی دارای مجوز در سی سخت در وضعیت «تکمیل ظرفیت صددرصدی» قرار دارند و در حال حاضر هیچ ظرفیت خالی برای پذیرش مسافران جدید در این مراکز وجود ندارد.
رسولی با اشاره به اهمیت مدیریت این حجم از حضور گردشگران، اضافه کرد: اگرچه حضور گردشگران فرصتی طلایی برای توسعه اقتصادی و معرفی جاذبههای طبیعی دنا است، اما این تقاضای بالا، ضرورت ارتقای زیرساختها را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده است.
پیگیری ملی برای توسعه زیرساختها
وی به چالشهای پیشِ رو در مناطق گردشگری اشاره کرد و گفت: مناطق «کوه گل» و «چشمهمیشی» به عنوان نگین گردشگری جنوب کشور، نیازمند توسعه متوازن زیرساختها هستند تا بتوانند با استانداردهای روز گردشگری به مسافران خدمترسانی کنند.
فرماندار دنا با اعلام اینکه این موضوع در اولویت کاری مدیریت اجرایی شهرستان قرار دارد، افزود: طرحهای مربوط به توسعه زیرساختهای گردشگری در این دو منطقه به صورت ویژه و مستمر در سطح ملی پیگیری میشود.
رسولی ادامه داد: هدف ما این است که با جذب اعتبارات و حمایتهای ملی، ضمن حفظ اکوسیستم طبیعی این مناطق، امکانات رفاهی و خدماتی لازم برای حضور پایدار گردشگران ایجاد شود.
رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان دنا با اشاره به حجم بالای مسافر در شهرستان دنا، گفت: در خصوص تامین کالاهای اساسی مورد نیاز گردشگران و مردم از جمله مرغ، گوشت قرمز، نان ، آرد ، روغن و سایر اقلام هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، اما دغدغه اصلی مردم کمبود برخی زیرساخت های گردشگری در منطقه کوه گل است و ضرورت دارد، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی استان با پیگیری از طریق وزارت خانه نسبت به تامین اعتبار لازم برای آسفالت جاده دسترسی و اجرای سایر زیرساخت های مورد نیاز اقدام نماید.
فرماندار شهرستان دنا با اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذار برای توسعه زیرساختهای گردشگری دنا، بیان کرد: در صورت عدم توانایی در جذب اعتبارات ملی و سرمایهگذاری بزرگ باید نسبت به واگذاری مدیریت منطقه به شهرداری سی سخت برای توسعه زیرساخت های ابتدایی آسفالت، سنگ فرش چشمه ها، سرویس بهداشتی و… اقدام شود.
رسولی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای متولی و اجرایی شدن طرحهای توسعهای، شهرستان دنا بتواند در فصول آینده به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جنوب ایران، میزبانی شایستهتری از مسافران و دوستداران طبیعت داشته باشد.