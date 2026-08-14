کلاهبردار تحت تعقیب در دام پلیس لرستان
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد از دستگیری کلاهبردار خرید و فروش دام در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت:در پی دریافت احکام قضایی از شهرستان اندیمشک مبنی بر تحت تعقیب بودن فردی به اتهام کلاهبرداری خرید و فروش دام، مأموران انتظامی خرمآباد مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد افزود: این متهم با جلب اعتماد افراد و کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی خرید و فروش دام ، از منطقه متواری شده بود که در خرم آباد دستگیر و به مرجع قضایی این شهرستان تخویل داده شد.
وی از شهروندان خواست تا در انجام معاملات مالی، نسبت به احراز هویت دقیق طرف مقابل اقدام و از اعتماد بیجا و پرداخت وجه بدون اطمینان از صحت و قانونی بودن معامله خودداری کنند.