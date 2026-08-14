

به گزارش خ به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت:در پی دریافت احکام قضایی از شهرستان اندیمشک مبنی بر تحت تعقیب بودن فردی به اتهام کلاهبرداری خرید و فروش دام، مأموران انتظامی خرم‌آباد مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: این متهم با جلب اعتماد افراد و کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی خ رید و فروش دام ، از منطقه متواری شده بود که در خرم آباد دستگیر و به مرجع قضایی این شهرستان تخویل داده شد.