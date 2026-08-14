موکب بزرگ مجمع عالی خادمین سلسله الذهب-موقعیت شهید قاجاریان نیشابور، به زائران حرم مطهر رضوی در مسیر برگشت از مشهد مقدس، خدمت رسانی می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مسئول اجرایی موکب بزرگ مجمع عالی خادمین سلسله الذهب-موقعیت شهید قاجاریان نیشابور گفت: این موکب بزرگ از سه روز قبل و با آغاز بازگشت زائران حرم مطهر رضوی در دهه پایانی ماه صفر از مشهد مقدس، خدمات کامل خود را برای رفاه حال زائران آغاز کرده است.

عباس عراقی افزود: این موکب در ابتدای خروجی شهر نیشابور به سمت تهران و در زمین بزرگ موقوفه امام رضا علیه السلام مستقر شده است و تقریباً به صورت شبانه روزی، به زائران سواره و پیاده رضوی خدمت رسانی می کند.

وی ادامه داد: این موکب بزرگ که از حدود سه روز قبل کار خدمت رسانی خود را آغاز کرده، مجهز به پارکینگ بزرگ، محل اسکان موقت، نمازخانه، نانوایی سیار، کلینیک صحرایی، مطبخ، سرویس های بهداشتی و حمام صحرایی است.

عراقی گفت: در این موکب علاوه بر ارائه چای، شربت، میوه و آب معدنی خنک، روزانه بیش از ۱۰ هزار پرس غذای گرم و سرد، در وعده های صبحانه، نهار و شام، بین زائران و مسافران حرم مطهر رضوی، در مسیر برگشت از مشهد مقدس، توزیع می شود.

وی اظهار داشت: اقامه نمازهای جماعت یومیه، اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی، ارایه خدمات سرپایی درمانی توسط کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر و همچنین تعمیرات رایگان خودرو زائران، از دیگر خدمات و فعالیت های این موکب است.

عراقی با اشاره به اینکه برای برپایی این موکب بزرگ، همه مردم نیشابور و نهادهای دولتی و نظامی از جمله تیپ زرهی ۲۱ امام رضا علیه السلام نیشابور مشارکت کرده اند افزود؛ مردم سخاوتمند و ولایتمدار نیشابور تا کنون بیش از ۴/۵ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیرنقدی خود را برای برپایی این موکب، اهدا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در دهه پایانی ماه صفر، بیش از ۳۵ موکب بزرگ توسط مردم نیشابور، در مسیر رفت به مشهد مقدس، برپا شد و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به زائران و مهمانان عزیز بودند، تصریح کرد: این موکب بزرگ نیز در مسیر برگشت زائران، تا شامگاه جمعه (اول ماه ربیع) دائر خواهد بود و به تمام زائران سواره و پیاده حرم مطهر رضوی در دهه پایانی ماه صفر، خدمت رسانی می کند.