به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا نوچه ناسار در جلسه ستاد بحران دامغان که با حضور کشاورزان منطقه رودبار در دیباج برگزار شد با اشاره به بارش بیش از ۲۸ میلیمتر باران گفت : این بارندگی به بخش ههای کشاورزی ، راه‌ها و زیرساخت‌ها آسیب زده است .

اعضای این جلسه همچنین لایروبی رودخانه‌ها و انهار ، ادامه ساخت دیوار‌های ساحلی رودخانه‌ها ، احداث بند‌های خاکی و سنگ و ملاتی و جلوگیری از ورود دام به مرتع قبل از قرق را تصویب کردند.

بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در روز بیستم مرداد به ۴۸۰ هکتار از زمین‌های زراعی و باغی مناطق دیباج و کلاته رودبار شهرستان دامغان خسارت زد.