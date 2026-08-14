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واژگونی یک دستگاه تویوتا هایلوکس در منطقه سرخآباد سوادکوه، روستای قلعک، ۵ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه ۲۲ مردادماه در منطقه سرخآباد، روستای قلعک، به هلال احمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات از پایگاه ارفعده به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
فخاری اشرفی گفت: این حادثه ۵ مصدوم داشت که پس از حضور نیروهای امدادی، اقدامات تخصصی امداد و نجات و کمکهای اولیه با همکاری نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ انجام شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: پس از تثبیت وضعیت و انجام اقدامات اولیه، یک مصدوم توسط نیروهای هلال احمر و ۴ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.