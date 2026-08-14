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فرماندار اشنویه از توسعه زیرساختهای گردشگری با شناسایی ۱۰ نقطه مستعد برای جذب سرمایهگذار و اجرای طرحهای گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار اشنویه از شناسایی ۱۰ نقطه مستعد برای اجرای طرحهای گردشگری خبر داد و گفت: در حال حاضر چندین طرح گردشگری با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجرا است.
عبدالسلام مامعزیزی، فرماندار اشنویه، با تشریح نقشه راه توسعه زیرساختهای گردشگری این شهرستان، از تمرکز ویژه بر مشارکت بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: در این راستا پروژههای کلیدی متعددی در نقاط مختلف شهرستان تعریف شده که با هدف ارتقای ظرفیتهای پذیرش گردشگر در حال پیگیری است، از جمله این طرحها میتوان به احداث مجتمع گردشگری در روستای آلکاباد توسط سرمایهگذار بخش خصوصی، تخصیص دو هزار مترمربع زمین برای اجرای طرح گردشگری در منطقه گولیبوقان، تکمیل بومگردی روستای پروانه و پیگیری مراحل احداث اردوگاه گردشگری در روستای گلاز اشاره کرد.
او با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی برای تحقق این اهداف افزود: این طرحها با همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بخشداران و دهیاران در حال پیگیری است. در خصوص منطقه گولیبوقان، پروسه جذب سرمایهگذار در اولویت قرار دارد و برای اردوگاه گردشگری گلاز نیز، عملیات اجرایی همزمان با روند اخذ مجوزهای قانونی، آغاز شده است.
مامعزیزی با اشاره به نگاه راهبردی به گردشگری، بر ضرورت بهرهگیری از توانمندیهای بومی تأکید کرد و ادامه داد: ما در اشنویه نه تنها بر توسعه زیرساختها، بلکه بر انتفاع مستقیم جوامع محلی متمرکز هستیم چرا که عقیده داریم گردشگری باید پیشران رونق اقتصادی روستاها باشد.
فرماندار اشنویه در ادامه از شناسایی ۱۰ نقطه مستعد برای اجرای طرحهای گردشگری در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: فرمانداری با تمام توان از سرمایهگذاران حوزه گردشگری حمایت میکند؛ چرا که معتقدیم این صنعت میتواند اشنویه را به یکی از قطبهای گردشگری غرب کشور تبدیل کند، از تمامی فعالان اقتصادی دعوت میکنیم تا با بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق مستعد شهرستان، در فرآیند این تحول اقتصادی مشارکت کنند.