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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از فردا با تشدید سامانه پرفشار جنبحاره، دمای هوا در نواحی گرمسیری به ۵۱ درجه و در سردسیری از ۴۰ درجه عبور میکند؛ این موج گرما تا دوشنبه ادامه دارد و از سهشنبه کاهش ۳ تا ۴ درجهای پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: مطابق بررسی آخرین وضعیت الگوهای پیشیابی هواشناسی، از فردا با تقویت سامانه پرفشار جنبحاره بر روی استان، توده هوای گرم تشدید میشود.
وی افزود: حداکثر دما در نواحی گرمسیر استان به حدود ۵۱ درجه و فراتر میرسد و در نواحی سردسیر استان نیز حداکثر دما از ۴۰ درجه عبور میکند.
احمدینژاد گفت: این توده هوای گرم و موج گرما تا روز دوشنبه در استان استقرار خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده، با کاهش دمایی در حدود ۳ تا ۴ درجه، از شدت گرما تا حد زیادی کاسته میشود و وضعیت دمای استان تقریباً به حالت نرمال خود میرسد.