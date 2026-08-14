کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از فردا با تشدید سامانه پرفشار جنب‌حاره، دمای هوا در نواحی گرمسیری به ۵۱ درجه و در سردسیری از ۴۰ درجه عبور می‌کند؛ این موج گرما تا دوشنبه ادامه دارد و از سه‌شنبه کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: مطابق بررسی آخرین وضعیت الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، از فردا با تقویت سامانه پرفشار جنب‌حاره بر روی استان، توده هوای گرم تشدید می‌شود.

وی افزود: حداکثر دما در نواحی گرمسیر استان به حدود ۵۱ درجه و فراتر می‌رسد و در نواحی سردسیر استان نیز حداکثر دما از ۴۰ درجه عبور می‌کند.

احمدی‌نژاد گفت: این توده هوای گرم و موج گرما تا روز دوشنبه در استان استقرار خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده، با کاهش دمایی در حدود ۳ تا ۴ درجه، از شدت گرما تا حد زیادی کاسته می‌شود و وضعیت دمای استان تقریباً به حالت نرمال خود می‌رسد.