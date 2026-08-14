پیکر جوان ۱۷ ساله جویباری که عصر دیروز در منطقه ممنوعه شنا در دریا غرق شده بود، پس از ۱۴ ساعت تلاش نیروهای امدادی، انتظامی، دریابانی، هلال احمر و ناجیان غریق از آب خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پیکر جوان ۱۷ ساله جویباری که عصر دیروز در منطقه ممنوعه شنا و در شرایط مواج بودن دریا گرفتار امواج شده بود، پس از ۱۴ ساعت تلاش نیرو‌های امدادی و انتظامی، دریابانی، هلال احمر و ناجیان غریق از آب خارج شد.

نصیری، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جویبار گفت: این حادثه عصر دیروز در محدوده ممنوعه شنا رخ داد و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن پیکر این جوان تا صبح امروز ادامه داشت.

وی افزود: در جریان عملیات نجات دو جوان گرفتار در آب، یکی از ناجیان غریق نیز هنگام تلاش برای نجات آنان به زیر آب کشیده شد و در معرض خطر غرق‌شدن قرار گرفت.

نصیری ادامه داد: با ورود سریع سایر ناجیان، این فرد از آب خارج و پس از انتقال به بیمارستان، تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های اولیه، وی با مشکلات شدید تنفسی ناشی از این حادثه مواجه است.

رئیس جمعیت هلال احمر جویبار با تأکید بر خطر شنا در مناطق ممنوعه گفت: بی‌توجهی به علائم هشدار و توصیه‌های ناجیان غریق می‌تواند جان افراد و حتی نیرو‌های امدادی و ناجیان را به خطر بیندازد.