مهسا بهشتی با کسب طلای یک ضرب، دوضرب و مجموع دسته ۸۶ کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که درتاشکند جریان دارد، امروز رقابت‌های رده سنی جوانان برگزار شد و طی آن مهسا بهشتی به عنوان قهرمانی دسته ۸۶ کیلوگرم دست یافت.

در این دسته، مهسا بهشتی به ۳ طلای یک ضرب، دو ضرب و مجموع دست یافت و بدین ترتیب عنوان قهرمانی دسته ۸۶ کیلوگرم رده سنی جوانان اسیا را از آن خود کرد.

مهسا بهشتی روز گذشته در دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان با ۱۱۳ کیلوگرم دریکضرب، ۱۴۸ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۶۱ کیلوگرم ۳طلا گرفته بود. بدین ترتیب او با ۶ طلا به کار خود پایان داد.

همچنین امروز حسنا امیری با ۱۰۴ کیلوگرم و رویا نوری نژاد با ۹۸ کیلوگرم مدال‌های نقره و برنز یکضرب دسته ۸۶+ کیلوگرم دختران را کسب کردند.