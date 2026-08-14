رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از شناسنامه دار شدن مواکب برای ساماندهی فعالیت آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسن بابایی در ادامه سفر به استان سمنان ضمن بازدید از مواکب مسیر گرمسار به تهران گفت : شناسنامه دار شدن مواکب با همکاری سازمان عتبات عالیات برای شفافیت عملکرد و ساماندهی فعالیت های آنها در ماه‌های محرم و صفر خبر داد.

وی افزود: ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در کشور شناسنامه دار شدند و در این فرایند فعالیت‌های اجرایی و جمع آوری نذورات برای خدمات رسانی در این موکب ها ساماندهی می شود.

به گفته وی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای خدمات دهی به زائران در جاده تهران - مشهد بیش از ۱۰ موکب اسکان و تغذیه به زائران برپا کرد.