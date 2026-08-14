قسمت اول فصل جدید برنامه «شب‌های فوتبالی»، دو دیدار از لیگ برتر فوتبال و مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کشور، اولین قسمت سری جدید برنامه زنده «شب‌های فوتبالی» ساعت ۲۲ از شبکه ورزش پخش می‌شود.

سری جدید و فصل دوازدهم برنامه زنده «شب‌های فوتبالی» در ۵۵ قسمت ۱۲۰ دقیقه‌ای به تهیه کنندگی علی خشایار فرد و با اجرای مشترک مهدی توتونچی و محمد میر به بحث و بررسی دیدار‌های روز فوتبال کشور با حضور کارشناسان برتر فوتبال می پردازد.

همزمان با آغاز هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، شبکه ورزش تقابل بین دو تیم تراکتور و پیکان را در ساعت ۱۸ و دیدار بین چادرملو و سپاهان را در ساعت ۲۰ به صورت زنده پوشش می‌دهد.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور. با حضور ۱۸ تیم از امروز با هم به رقابت می‌پردازند و شبکه ورزش این دیدار‌ها را با گزارشگری اختصاصی و زنده پخش می کند.

شبکه ورزش در ادامه برگزاری مسابقات وزنه‌برداری جوانان آسیا، از ساعت ۱۱:۳۰، تلاش فرهاد قلی زاده نماینده کشورمان در وزن ۱۱۰ کیلوگرم را با گزارشگری رضا پورعالی و به صورت زنده در برنامه «مثبت ورزش» پوشش می‌دهد.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا، از سه شنبه ۲۰ مرداد تا جمعه ۲۳ مرداد در اوزان و ساعات مختلف در برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده از شبکه ورزش در حال پخش است و تاکنون وزنه‌برداران جوان کشورمان در بخش آقایان و بانوان در تاشکند موفق به کسب ۹ طلا، ۵ نقره و یک برنز شدند.

این دوره از مسابقات در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است و تیم ملی کشورمان با ۱۱ ورزشکار در رده سنی جوانان در این مسابقات حضور دارد.