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دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از فراهم شدن امکان مدیریت وجوه مشتریان در شبکه کارگزاریها خبر داد و گفت: مشتریان میتوانند از منابع خود نزد کارگزاریها عایدی کسب کنند.
حسن رضاییپور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به پیگیریهای این کانون برای مدیریت وجوه مشتریان گفت: این امکان با هدف ایجاد فرصت سرمایهگذاری برای پساندازهای خرد و افزایش بهرهمندی مردم از ابزارهای بازار سرمایه دنبال شده است.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: یکی از ابزارهایی که بازار سرمایه برای سرمایهگذاری منابع خرد فراهم کرده، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت است که در دو قالب قابل معامله (ETF) و صدور و ابطالی فعالیت میکنند.
رضاییپور ادامه داد: در حال حاضر امکان مدیریت وجوه مشتریان در شبکه کارگزاریها فعال است و مشتریان میتوانند از محل منابعی که نزد کارگزاری دارند، عایدی و منافع دریافت کنند.