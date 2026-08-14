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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: ساخت پل منبع آب در مسیر بندر خمیر - بندرعباس تا یک ماه آینده به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ صفر صادقیپور در بازدید از پل منبع آب افزود: عملیات اجرایی مربوط به دو ستون این پل که پیش از این تخریب شده بود، در حال انجام است.
وی افزود: عملیات آرماتوربندی و قالببندی ستونها انجام شده و بخش نخست بتنریزی نیز امروز به پایان میرسد.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت بخش دوم بتنریزی نیز در چند روز آینده به به پایان میرسد و پس از تکمیل ستونها، عملیات اجرایی سرستونها و در ادامه اجرای عرشه پل انجام میشود.
صادقیپور افزود: امیدواریم با تکمیل این طرح، در یک ماه آینده امکان برقراری جریان ترافیک در مسیر برگشت از خمیر به سمت بندرعباس فراهم شود.