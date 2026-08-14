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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از برنامه ایجاد شهرک صنایعدستی مشهد بهعنوان یک الگوی ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماسیدرضا صالحیامیری در نشست تخصصی سرمایهگذاران گردشگری و صنایعدستی استان خراسانرضوی که با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، سیدعلی مدنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین مظفری استاندار خراسانرضوی، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی و جمعی از سرمایهگذاران و مدیران ارشد برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر خراسانرضوی افزود: ظرفیتهای خراسانرضوی قطعا در زمره ظرفیتهای نخست کشور قرار دارد و این ظرفیت شایسته تقدیر و توجه ویژه است.
او با اشاره به حجم قابل توجه سرمایهگذاریهای انجامشده و در دست اجرا در حوزه گردشگری استان تصریح کرد: حجم سنگین سرمایهگذاری در این بخش، بیانگر ظرفیت اقتصادی و اشتغالآفرینی گردشگری در خراسانرضوی است و این ترکیب از ظرفیت، سرمایه و اشتغال، جایگاه استان را در اقتصاد گردشگری کشور برجسته میکند.
صالحیامیری با تاکید بر نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ادامه داد: حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی در نتیجه این ظرفیتها و سرمایهگذاریها ایجاد شده و حدود ۱۸۰ هزار شغل در مشهد و خراسانرضوی با حوزه گردشگری درگیر است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود، صنایعدستی را یکی از ارکان مهم اقتصاد فرهنگی و هویتمحور استان دانست و از برنامه ایجاد شهرک صنایعدستی در مشهد خبر داد.
او گفت: شهرک صنایعدستی در مشهد باید راهاندازی شود و بهعنوان پایلوت کشور مورد توجه قرار گیرد تا پس از آن بتوانیم این الگو را در سایر استانها نیز توسعه دهیم.
صالحیامیری افزود: هدف این است که مشهد دارای یک الگوی مشخص و منسجم برای شهرک صنایعدستی باشد؛ بهگونهای که هنرمندان، فعالان و ظرفیتهای این حوزه در یک مجموعه متمرکز شوند و از حمایتهای لازم برخوردار باشند.
او با بیان اینکه ظرفیتهای موجود در مشهد میتواند مبنای طراحی یک الگوی ملی در حوزه صنایعدستی قرار گیرد، اظهار کرد: این حجم از ظرفیت را در همه نقاط کشور نداریم و مشهد در حوزه صنایعدستی نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تنوع رشتههای صنایعدستی در کشور و خراسانرضوی گفت: در حال حاضر ۲۹۹ رشته صنایعدستی در کشور فعال است و در سطح جهان حدود ۴۰۰ رشته صنایعدستی شناسایی شده است؛ در خراسانرضوی نیز ۹۰ رشته صنایعدستی فعال است.
صالحیامیری تاکید کرد: این اعداد و آمار بهروشنی جایگاه مشهد و خراسانرضوی را در نظام گردشگری و صنایعدستی کشور نشان میدهد.
او در پایان با تاکید بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای موجود در استان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری و صنایعدستی در خراسانرضوی باید بر پایه ظرفیتهای واقعی، سرمایهگذاری، اشتغال و مزیتهای فرهنگی و اقتصادی استان دنبال شود و ایجاد زیرساختهای تخصصی از جمله شهرک صنایعدستی میتواند زمینهساز تقویت زنجیره تولید، عرضه، حمایت از هنرمندان و توسعه بازار صنایعدستی در سطح ملی باشد.