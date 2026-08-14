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سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از برخورد یک دستگاه خودروی سواری با گاردریلهای میانی بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب و فوت سه نفر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: این حادثه ساعت ۲:۵۹ بامداد امروز جمعه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی تهران اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
سید جلال ملکی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری BMW با چهار سرنشین شامل دو مرد و دو زن جوان، به دلایل نامشخص از مسیر اصلی منحرف شده و با شدت زیادی با گاردریلهای میانی بزرگراه برخورد کرده است.
به گفته وی در پی این برخورد، بخش قابلتوجهی از گاردریلها تخریب و خودرو وارد فضای میانی بزرگراه شده بود. این خودرو پس از برخورد با یک اصله درخت و دو پایه ستون پل، متوقف شده و بر اثر شدت حادثه خسارت زیادی دیده بود.
ملکی گفت: هر چهار سرنشین خودرو در داخل آن محبوس شده بودند که آتشنشانان با آغاز عملیات رهاسازی و برش قطعات خودرو، آنها را خارج و به عوامل اورژانس تحویل دادند.
وی افزود: سه نفر از سرنشینان شامل دو زن و یک مرد به علت شدت جراحات، جان خود را از دست داده بودند. سرنشین مردی که پشت فرمان خودرو قرار داشت نیز زنده بود، اما به شدت مصدوم شده و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی تاکیدکرد: آتشنشانان پس از خارج کردن سرنشینان و ایمنسازی محل، به عملیات خود پایان داده و به ایستگاههای مربوطه بازگشتند. علت دقیق وقوع این حادثه از سوی پلیس راهور در دست بررسی است.