به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، از برگزاری رویداد فرهنگی و هنری با عنوان «شکوه همدلی» در ارومیه با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی خبر داد.

مرتضی صفری اظهار کرد: این رویداد بنا بر دستور و پیشنهاد استاندار آذربایجان غربی و با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، تولیدکنندگان مشاغل خانگی و فعالان حوزه هنر طراحی شده است که از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ مرداد ماه در تالار وحدت ارومیه برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در این رویداد، ۷۰ نفر از برترین هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان مشاغل خانگی استان حضور خواهند داشت، برخلاف نمایشگاه‌های سنتی، در این رویداد علاوه بر عرضه محصولات، بخش ویژه‌ای تحت عنوان ورکشاپ‌های زنده در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: هنرمندان در رشته‌های متنوعی از جمله گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، سفال‌گری، صنایع چوبی و سایر هنر‌های دستی، علاوه بر نمایش مهارت، به آموزش و انتقال تجربه می‌پردازند که این امر علاوه بر ارتقای سطح کیفی، بستری مناسب برای بازاریابی و فروش مستقیم محصولات آنها فراهم می‌کند.

صفری اضافه کرد: در این نمایشگاه، بخش ویژه‌ای برای نمایش تصاویر هنری و مستند از دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است تا پیوند میان هنر و طبیعت استان در این رویداد تجلی یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر ماهیت همکاری‌های بین‌بخشی، خاطرنشان کرد: این رویداد با مشارکت گسترده نهاد‌های مختلف برگزار می‌شود، در حاشیه این نمایشگاه، غرفه‌های متنوعی از سوی استانداری آذربایجان غربی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره‌کل ورزش و جوانان استان، شهرداری ارومیه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره‌کل فنی و حرفه‌ای و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی برپا خواهد شد تا برنامه‌های تکمیلی خود را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند.