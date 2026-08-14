رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از شتاب‌گیری توسعه طرح‌های زیرساختی فناورانه و نوآورانه این مجموعه با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، آزیتا بلالی اسکویی در دیدار با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌ جمهور ضمن قدردانی از حمایت‌های ویژه این معاونت از برنامه‌ها و طرح‌های پارک، مهمترین طرح های زیرساختی و فناورانه استان را تشریح کرد و خواستار تداوم حمایت‌ها برای تکمیل و توسعه این طرح‌ها شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح مجموعه‌ای از طرح‌ها و طرح های مهم پارک طی ماه‌های آینده اظهار کرد: یکی از مهمترین این طرح‌ها، فضا‌های کارگاهی نیمه‌صنعتی است که پس از بیش از ۱۳ سال، با حمایت‌های صورت‌گرفته امکان توسعه فضای ملکی و کارگاهی پارک فراهم شده و اکنون حدود ۱۵۰۰ مترمربع فضای کارگاهی در دو سوله در حال آماده سازی برای افتتاح است.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی راه‌اندازی فب‌لب تخصصی ساخت و تولید را از دیگر طرح های مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه استان در حوزه ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات پیشرفته، راه‌اندازی نخستین فب‌لب تخصصی ساخت و تولید پارک می‌تواند زیرساخت مهمی برای توسعه نمونه‌سازی، ساخت و تولید محصولات فناورانه و حمایت از شرکت‌های فعال این حوزه باشد. در این نشست همچنین نیاز‌های تجهیزاتی این فب‌لب برای تبدیل شدن به یک مرکز جامع‌تر مطرح و درخواست حمایت برای تکمیل تجهیزات آن ارائه شد.

بلالی اسکویی همچنین از آماده‌سازی نمایشگاه دیجیتال چشم پارک (IV) خبر داد و افزود: این طرح از دیگر طرح‌های مهم پارک است که با هدف ایجاد بستری نوین برای معرفی ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و محصولات فناورانه استان در حال اجراست و در این نشست نیز موضوع افزایش اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن مطرح شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی کافه فناوری در آینده نزدیک اظهار کرد: با حمایت و دلگرمی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این طرح نیز در هفته‌های آتی به بهره‌برداری خواهد رسید و می‌تواند به عنوان بستری برای تعامل میان فناوران، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان زیست‌بوم نوآوری مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با طرح بخشی از مسائل و نیاز‌های زیرساختی پارک، آغاز عملیات اجرایی چهار سوله کارگاهی پیش‌بینی‌ شده در طرح جامع پارک را از مطالبات مهم این مجموعه عنوان کرد و خواستار حمایت ویژه برای تحقق این طرح شد.

همچنین موضوع راه‌اندازی مجتمع آزمایشگاهی و ضرورت پیش‌بینی حمایت‌های ویژه برای ایجاد و توسعه این زیرساخت تخصصی، از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

بلالی اسکویی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به جایگاه رویداد رینوتکس به عنوان یکی از رویداد‌های مهم فناوری در آذربایجان شرقی و یک رویداد ملی بر ضرورت احیای این رویداد و جشنواره تاکید کرد.

وی اظهار کرد: برگزاری مجدد رینوتکس باید فراتر از تکرار یک رویداد باشد و با توجه به ماموریت‌ها و اهداف جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، محتوای آن بروز شده و ظرفیت‌های جدید زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان را در قالب این برند ملی فعال کند.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به نیاز برخی شهرستان‌های استان به ایجاد مراکز فناوری و نوآوری، موضوع ضرورت تسهیل فرآیند‌های مربوط به صدور مجوز این مراکز را مطرح کرد و از راهنمایی‌ها و دیدگاه‌های معاون علمی رئیس‌جمهور در این زمینه بهره‌مند شد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مرکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در منطقه شمال غرب کشور گفت: این مرکز با تمرکز بر هوشمندسازی صنایع در استان فعالیت خود را توسعه داده و ظرفیت آن می‌تواند در حوزه‌هایی همچون هوشمندسازی کشاورزی در استان اردبیل و در ادامه هوشمندسازی معادن و سایر حوزه‌های اولویت‌دار در استان‌های منطقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بلالی اسکویی با تاکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به توسعه فناوری با توجه به سیاست‌های معاونت علمی افزود: رویکرد شبکه‌ای و زنجیره‌ای در برنامه‌ریزی‌های جدید پارک مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود ظرفیت‌های فناورانه استان در ارتباط با نیاز‌های منطقه‌ای و ملی به کار گرفته شود.

سجاد پاکزاد معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌های بین‌المللی این پارک به تشریح اقدامات انجام‌ شده برای توسعه تعاملات بین‌المللی پرداخت.

وی با اشاره به حضور و بازدید رئیس پارک فناوری تاگوش پرتغال از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد هاب تعاملات فناورانه بین‌المللی در پارک، ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه ارتباطات فناورانه با مجموعه‌های خارجی را تشریح کرد.

افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه رویکرد معاونت علمی بر فعالیت و حمایت ویژه از زیست‌بوم فناوری و نوآوری است، دستورات و هماهنگی‌های لازم را در خصوص برخی موضوعات مطرح‌ شده صادر کرد.

وی همچنین از طرح نمایشگاه دیجیتال چشم پارک (IV) استقبال کرد و توصیه‌های لازم را برای ادامه و توسعه این طرح ارائه داد.

گفتنی است مقرر شد برنامه راهبری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در راستای توسعه و هدایت زیست‌بوم فناوری استان تدوین و با در نظر گرفتن ماموریت‌های جدید و برنامه‌های حمایتی معاونت علمی ارائه شود.