مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان از مشارکت ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در مرحله مدرسه‌ای بیست‌ویکمین جشنواره نخبگان قرآن، عترت و نماز این استان خبر داد و گفت: در نهایت ۷۰۰ دانش‌آموز برگزیده به مرحله استانی راه یافتند

۲۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی در جشنواره قرآن، عترت و نماز رقابت کردند

۲۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی در جشنواره قرآن، عترت و نماز رقابت کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، ناصر علی‌فر در آیین افتتاحیه این جشنواره که به میزبانی آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز برگزار شد، گفت: پس از رقابت گسترده در مرحله مدرسه‌ای، ۸۰ هزار دانش‌آموز به مرحله شهرستانی صعود کردند و در مرحله قطبی نیز چهار هزار و ۵۰۰ نفر به رقابت پرداختند.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۷۰۰ دانش‌آموز شامل ۳۵۰ دختر و ۳۵۰ پسر، به عنوان برگزیدگان مرحله استانی معرفی شدند و از میان آنان، ۷۲ نفر به مرحله کشوری راه خواهند یافت تا نمایندگی خوزستان را در این رویداد ملی بر عهده بگیرند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های پرورشی و تربیتی در شرایط گوناگون، عنوان کرد: این برنامه‌ها هرگز متوقف نشده و دانش‌آموزان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مسابقات حضور یافتند.

علی‌فر همچنین با قدردانی از زحمات معلمان، آنان را «میدان‌داران اصلی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی» دانست و تصریح کرد: رسالت معلمان فقط به آموزش در کلاس درس محدود نمی‌شود؛ آنان در فرهنگ‌سازی و تربیت نسل آینده نقش محوری دارند و استمرار این فعالیت‌ها، بخش اساسی مأموریت آموزش‌وپرورش برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است.