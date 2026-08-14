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مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان از مشارکت ۲۵۰ هزار دانشآموز در مرحله مدرسهای بیستویکمین جشنواره نخبگان قرآن، عترت و نماز این استان خبر داد و گفت: در نهایت ۷۰۰ دانشآموز برگزیده به مرحله استانی راه یافتند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، ناصر علیفر در آیین افتتاحیه این جشنواره که به میزبانی آموزشوپرورش ناحیه یک اهواز برگزار شد، گفت: پس از رقابت گسترده در مرحله مدرسهای، ۸۰ هزار دانشآموز به مرحله شهرستانی صعود کردند و در مرحله قطبی نیز چهار هزار و ۵۰۰ نفر به رقابت پرداختند.
وی افزود: از مجموع شرکتکنندگان، ۷۰۰ دانشآموز شامل ۳۵۰ دختر و ۳۵۰ پسر، به عنوان برگزیدگان مرحله استانی معرفی شدند و از میان آنان، ۷۲ نفر به مرحله کشوری راه خواهند یافت تا نمایندگی خوزستان را در این رویداد ملی بر عهده بگیرند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با تأکید بر تداوم فعالیتهای پرورشی و تربیتی در شرایط گوناگون، عنوان کرد: این برنامهها هرگز متوقف نشده و دانشآموزان با رعایت پروتکلهای بهداشتی در مسابقات حضور یافتند.
علیفر همچنین با قدردانی از زحمات معلمان، آنان را «میدانداران اصلی فعالیتهای فرهنگی و تربیتی» دانست و تصریح کرد: رسالت معلمان فقط به آموزش در کلاس درس محدود نمیشود؛ آنان در فرهنگسازی و تربیت نسل آینده نقش محوری دارند و استمرار این فعالیتها، بخش اساسی مأموریت آموزشوپرورش برای رشد همهجانبه دانشآموزان است.