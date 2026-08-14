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تهران از سوم تا ششم آذرماه سال ۱۴۰۵، کانون توجه فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و نهادهای مالی کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، همزمان با هفته بازار سرمایه، سیزدهمین دوره همایش و نمایشگاه اینوکس، در مرکز نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی بازار بزرگ ایران (ایرانمال) برگزار میشود.
این رویداد که از آن به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیر گذارترین گردهماییهای سالانه اقتصادی و سرمایه گذاری یاد میشود، امسال با شعاری راهبردی و چشماندازی متفاوت، تلاش دارد تا پاسخی به مهمترین چالشها و نیازهای اقتصاد ایران در مسیر تحول و توسعه باشد.
ستاد برگزاری این رویداد در آستانه آغاز به کار اینوکس ۲۰۲۶ ضمن تاکید بر نقش محوری اینوکس در ترسیم نقشه راه آینده اقتصاد کشور، اعلام کرد: دوره سیزدهم نه تنها یک نمایشگاه تجاری، بلکه بستری برای تضارب آرا و همافزایی میان بخشهای مختلف حاکمیتی و خصوصی است. شعار خلق آینده که برای این دوره رویداد برگزیده شده، بازتابی از عزم جامعه اقتصادی کشور برای عبور از موانع موجود و بهرهبرداری از ظرفیتهای نوین در اقتصادی است که خود را برای دوران پس از جنگ و شرایط نوین بینالمللی آماده میکند.
گفتنی است؛ اهمیت برگزاری این رویداد در هفته بازار سرمایه دوچندان است. این هفته در تقویم اقتصادی کشور، زمانی برای بازخوانی دستاوردها، شناسایی آسیبها و تبیین افقهای پیشرو است. همزمانی اینوکس با هفته بازار سرمایه، فرصتی بینظیر را فراهم آورده تا تمامی ارکان بازار سرمایه، شبکه بانکی، صنعت بیمه و نهادهای تامین مالی، در زیر یک سقف گرد هم آیند و درباره چگونگی انطباق ساختارهای مالی با نیازهای اقتصاد واقعی به گفتوگو بنشینند.
محورهای راهبردی و پنلهای تخصصی Invex ۲۰۲۶
آنچه سیزدهمین دوره اینوکس را از ادوار پیشین متمایز میکند، طراحی ساختار محتوایی آن بر پایه مطالعات دقیق از وضعیت موجود و پیشبینی روندهای آینده است. در همین راستا کمیته محتوایی اینوکس امسال طراحی بیش از سی پنل تخصصی را در دستور کار قرار داده است. این نشستهای راهبردی که با حضور مدیران ارشد اقتصادی، صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار میشود، قرار است به پرسشهای اساسی درباره آینده اقتصاد ایران پاسخ دهند.
یکی از ستونهای اصلی پنلهای امسال، بررسی اقتصاد ایران در دوران جدید و پس از توافقهای احتمالی یا تغییرات در نظم منطقهای است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ایران در مقطع کنونی نیازمند بازنگری در مدلهای تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری است. پنلهای تخصصی با عناوین ایران در نظم جدید جهانی، از تحریم تا مشارکت و راهکارهای بازگشت به بازارهای بینالمللی، فضایی را برای تبیین استراتژیهای کلان اقتصادی فراهم میکند که میتواند نقشه راهی برای فعالان بخش خصوصی در مسیر توسعه باشد.
در همین حال، فناوریهای نوین و به طور مشخص هوش مصنوعی، به عنوان کلیدواژه اصلی پنلهای امسال مطرح است. برگزارکنندگان این رویداد معتقدند که صنعت مالی ایران نمیتواند از تحولات تکنولوژیک جهانی عقب بماند.
از این رو، بررسی نقش هوش مصنوعی در بازارهای مالی، طراحی بازارهای خودکار و سازمانهای هوشمند، و همچنین رقابتهای تکنولوژیک در منطقه خلیج فارس، از جمله محورهای کلیدی است که در معرض بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت. تاکید بر هوش مصنوعی در اینوکس، نشاندهنده اراده جدی برای گذار از روشهای سنتی اداره بازارهای مالی به سمت مدلهای دادهمحور و بهینه است.
در بخش بازار سرمایه، بحث پیرامون آینده بازار سهام و ابزارهای نوین تامین مالی، وزن قابل توجهی دارد. مدیریت ثروت، توسعه بازار مشتقه و اصلاح ساختار صندوقهای سرمایهگذاری، از موضوعات چالشبرانگیز این دوره است. با توجه به نوسانات اقتصادی و نیاز به ثبات، مدیریت ریسک در این شرایط، به عنوان یکی از ضروریترین موضوعات مورد بحث، به دقت توسط کارشناسان تحلیل خواهد شد. همچنین چشمانداز رقابتپذیری بازار سرمایه تا افق ۱۴۱۰، موضوعی است که در تلاش است تا نگاهی بلندمدت و استراتژیک را به جای تصمیمات کوتاهمدت، در اولویت سیاستگذاریها قرار دهد.
گسترش همکاری و هم افزایی میان ارکان مختلف اقتصادی
اینوکس به عنوان پل ارتباطی میان ارکان مختلف مالی، تلاش میکند تا شکافهای موجود میان سیاستهای پولی و مالی را کاهش دهد. اصلاح ساختار نظام بانکی، حرکت به سوی بانکداری هوشمند و نقش بیمهها در پوشش ریسکهای کلان اقتصادی، بخش دیگری از دستور کار پنلهای تخصصی است. در دورانی که اقتصاد ایران نیازمند همافزایی حداکثری است، ارتباط موثر میان نهادهای مالی میتواند به کاهش هزینههای مبادله و افزایش بهرهوری سرمایه منجر شود.
ستاد برگزاری این نمایشگاه همچنین تاکید کرده است که بخشی از این رویداد به طور ویژه به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی اختصاص خواهد یافت. توسعه کریدورهای ترانزیتی، لجستیک و پروژههای بزرگ انرژی، از جمله فرصتهایی است که میتواند جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران داخلی و حتی شرکای احتمالی خارجی داشته باشد. این بخش از رویداد نمایی از ظرفیتهای کمتر دیده شده اقتصاد ایران را به تصویر میکشد که میتواند موتور محرک رشد اقتصادی در سالهای آتی باشد.
اینوکس به مثابه اتاق فکر صنعت مالی
برگزارکنندگان اینوکس با نگاهی واقعبینانه به شرایط اقتصاد ایران، این رویداد را فراتر از یک فضای نمایشگاهی، به یک اتاق فکر ملی تبدیل کردهاند. دعوت از طیف گستردهای از مدیران دولتی، فعالان خصوصی، اساتید دانشگاه و نخبگان مالی، این امکان را فراهم کرده تا راهکارهای عملی برای توسعه بازارهای مالی استخراج شود.
خروجیهای این نشستهای تخصصی که به صورت مستند و راهبردی تدوین خواهد شد، میتواند به عنوان مرجعی برای سیاستگذاران در فرآیند تصمیمگیریهای کلان مورد استفاده قرار گیرد مشارکت کنندگان رویداد در این چهار روز فرصت دارند تا در جلسات رودررو یا مذاکرات تجاری، به تبادل دیدگاه و رایزنی برای شکلدهی همکاریهای تازه بپردازند. فضای حاکم بر اینوکس، فضایی برای شناسایی شرکای استراتژیک و تعریف پروژههای مشترک است که میتواند به نقدینگی سرگردان جامعه، جهتگیری مولد بدهد.
دعوت به مشارکت و چشمانداز نهایی
سیزدهمین دوره رویداد بینالمللی اینوکس در حالی برگزار میشود که اقتصاد ایران در نقطه عطف تاریخی خود قرار دارد. گذر از دوران چالشهای پیچیده و حرکت به سمت توسعه پایدار، نیازمند هوشمندی، ابزارهای نوین و مدیریت ریسک است. این نمایشگاه، تلاشی است برای نمایش توانمندیهای داخلی و در عین حال، به کارگیری دانش بینالمللی برای خلق آیندهای است که در آن، جایگاه ایران در منطقه و جهان، جایگاهی شایسته و مقتدر باشد.
ستاد برگزاری Invex ۲۰۲۶، از تمامی صاحبنظران، فعالان اقتصادی، مدیران نهادهای مالی و علاقهمندان به حوزه سرمایهگذاری دعوت میکند تا با حضور خود در این رویداد، در گفتوگوهای سازنده برای آینده اقتصاد ایران مشارکت کنند. تمامی برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که بیشترین بهرهوری برای بازدیدکنندگان و غرفهداران فراهم شود.
بدین ترتیب از سوم تا ششم آذرماه ۱۴۰۵، تهران در مرکز نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی ایرانمال، شاهد رویدادی خواهد بود که میتواند سرآغاز فصل جدیدی در تعاملات مالی و اقتصادی کشور باشد. برگزاری اینوکس در قلب هفته بازار سرمایه، فرصتی است که نباید از دست داد؛ فرصتی برای اندیشیدن به آینده، نقد وضعیت موجود و ترسیم مسیر روشنتری برای توسعه ملی. جامعه مالی ایران با شعار خلق آینده، خود را آماده کرده است تا در این گردهمایی بزرگ، بار دیگر عزم خود را برای ساختن فردایی بهتر به نمایش بگذارد. تمامی دستاندرکاران رویداد امیدوارند که خروجی این چهار روز، موجبات پویایی بیشتر بازارها و امید به آینده در میان فعالان اقتصادی را فراهم آورد.