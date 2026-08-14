وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در متن اطلاعیه معاون رفاه و امور اقتصادی آمده است: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند:

۱)با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کنندو پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار٬ کدملی تک تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایشان در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

۲)همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند.

پس از دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور پرداخت می‌شود.