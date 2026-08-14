مدیرکل زندان‌های استان مرکزی با تشریح عملکرد چهار ماه نخست سال جاری از اشتغال ۲ هزار و ۳۸ زندانی و تحقق نرخ ۷۵ درصدی اشتغال در زندان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمشید اسکندری، مدیرکل زندان‌های استان مرکزی گفت: در ۴ ماه نخست سال جاری در بخش اشتغال کارگاهی ۶۵۹ نفر، در بخش اعزام به کار یک هزار و ۳۴۲ نفر و در بخش اشتغال نشسته ۳۷ نفر مشغول به کار شده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان مرکزی افزود: جمع کل اشتغال ۲ هزار و ۳۸ نفر بوده و درصد اشتغال استان ۷۵ درصد است.

اسکندری گفت: تاکنون یک هزار و ۱۰۱ نفر در رشته‌های مختلف در حال آموزش هستند.

وی افزود: در ۴ ماه نخست سال جاری ۱۰۹ نفر در قالب کمک‌های خیرین ستاد دیه، ۲۳ نفر در قالب کمک‌های انجمن‌های حمایت از زندانیان، ۴۳ نفر از طریق آزادی مشروط، ۴۱ نفر از طریق تعلیق مجازات و ۴۰ نفر در قالب عفو آزاد شده‌اند.