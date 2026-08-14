بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته، شادگان با ثبت رطوبت نسبی ۸۰ درصد، بیشترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه ۲۲ مرداد تا ساعت ۹:۳۰ روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، شادگان با ثبت رطوبت نسبی ۸۰ درصد، بیشترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان به خود اختصاص داد.

در این بازه زمانی، هندیجان با ۷۹ درصد، ماهشهر با ۷۷ درصد، آبادان و ایستگاه کشاورزی اهواز هر کدام با ۷۱ درصد، رامشیر با ۶۴ درصد، امیدیه با ۶۰ درصد، اهواز و شوش هر کدام با ۵۸ درصد و ایذه با ۵۷ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان رطوبت نسبی قرار گرفتند.

همچنین میزان رطوبت نسبی در هویزه ۵۵ درصد، گتوند ۵۴ درصد، بهبهان و صفی‌آباد دزفول هر کدام ۴۶ درصد، بستان ۴۳ درصد، رامهرمز و هفتکل هر کدام ۳۹ درصد، آغاجاری ۳۷ درصد، شوشتر ۳۱ درصد و لالی ۳۰ درصد ثبت شد.

بر اساس این گزارش، رطوبت نسبی در مسجدسلیمان ۲۵ درصد، حسینیه ۲۱ درصد و دزپارت ۲۰ درصد ثبت شد که دزپارت با این میزان، کمترین رطوبت نسبی را در میان ایستگاه‌های مورد بررسی داشت.

در مجموع، میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان طی این بازه زمانی ۵۰.۵ درصد گزارش شده است.