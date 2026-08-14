خبرنگار صداوسیما به معرفی شهید مصطفی نکویی از اسفراین پرداخته؛ جوانی که از محافظان بیت رهبر شهید انقلاب بود و در همان واقعه به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در نهم اسفند، هنگامی که فضای مأموریت در کنار رهبر انقلاب با آرامش و تمرکز پیش می‌رفت، ناگهان صدای گلوله سکوت را شکست و نام مصطفی نکویی در فهرست مردان میدان و شهدای امنیت ثبت شد؛ مردی که مسیر زندگی‌اش از همان کودکی، نشانه‌های روشنی از آینده‌ای بزرگ داشت.

مصطفی نکویی، فرزند جهاد و تربیت میدانی، از ده سالگی همراه مادرش در اردو‌های جهادی، میدان تیر و فعالیت‌های سازندگی حضور داشت.

کودکی او میان خاکریز‌های خدمت و آجر‌های مدرسه سازی شکل گرفت؛ جایی که بسیاری تازه معنای مسئولیت را می‌آموختند، او آن را زندگی می‌کرد.

همین سال‌ها بود که روحیه‌ای آرام، مصمم و بی‌ادعا در وجودش شکل گرفت؛ روحیه‌ای که بعد‌ها در میدان‌های سخت امنیتی، به ستون اعتماد تبدیل شد.

نکویی هفت سال مکبر و مؤذن مسجد اعظم بود؛ صدای اذانش برای اهالی محل، نشانه آغاز آرامش و معنویت روزانه بود.

او نه‌تنها در مسجد، بلکه در زندگی شخصی نیز با همان نظم و اخلاص رفتار می‌کرد.