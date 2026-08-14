بازرسان اصناف مشهد در جریان نظارت بر بازار در دهه پایانی ماه صفر، ۴۳۹ پرونده تعزیراتی تشکیل دادند و بیش از ۳ میلیارد ریال وجه نقد را به شاکیان برگرداندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: طرح نظارت بر بازار ویژه دهه پایانی صفر از ۱۴ تا ۲۲ مردادماه، با استقرار ۵ پایگاه در منطقه ثامن و مبادی ورودی شهر مشهد در حال اجراست و تاکنون بیش از ۳ هزار واحد صنفی مورد بازرسی و نظارت قرار گرفته‌ اند.

محسن صیادی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴۳۹ پرونده تعزیری برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده و ۴۸ مورد شکایت مردمی نیز در زمینه گران‌ فروشی به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در پی رسیدگی به این شکایات، بیش از ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال به شاکیان بازگردانده شد. همچنین امروز، دو واحد صنفی در خیابان طبرسی به دلیل گران‌ فروشی مهر و موم شدند.