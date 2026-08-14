به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر از وقوع حریق سنگین در انبار ضایعات خبر داد و گفت: در ساعت ۰۶:۵۵ حریق سنگین کارگاه ضایعات واقع درشهرک صنعتی دوشاخ به ستاد فرماندهی عملیات سازمان آتش‌نشانی خمینی‌شهر گزارش شد که مأموران امدادی از چهار ایستگاه آتش‌نشانی خمینی‌شهر؛ به همراه ۲۰ آتش نشان با چندین دستگاه اطفائیه سنگین به محل حادثه اعزام و با تلاش ۲ ساعته حریق را مهار کردند.

حجت اله کارگران با بیان اینکه در این عملیات ۵ دستگاه اطفائیه سنگین و نیمه سنگین به همراه ۱ دستگاه آبرسان و ۲۰ آتش نشان حضور داشتند، افزود: علت این حادثه از سوی کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی است.