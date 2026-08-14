نمایش آئینی عروسکی آخرین راوی با روایت واقعه کربلا از نگاه حضرت سکینه (س)، در ایام محرم و صفر با استقبال علاقه‌مندان به اهل بیت (ع) در قائم‌شهر و کربلای معلی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نمایش آئینی عروسکی آخرین راوی، تولید گروه تئاتر سایه قائم‌شهر، در ایام محرم و صفر با استقبال علاقه‌مندان به اهل بیت (ع) همراه شد.

فردوس فلاح، نویسنده نمایش آخرین راوی گفت: این اثر با استفاده از تکنیک هنر عروسکی، حقیقت درونی واقعه کربلا را از نگاه حضرت سکینه (س)، دختر خردسال امام حسین (ع)، روایت می‌کند و به موضوع کودک و جنگ و تقابل حق و باطل در دنیای مدرن می‌پردازد.

وی افزود: مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم و مصاف حق و باطل، پیام اصلی این اثر هنری است و واقعه عاشورا و کربلا را نه صرفاً یک نام و مکان، بلکه صحنه دائمی تقابل حق و باطل در طول تاریخ معرفی می‌کند.

رجبعلی فلاح، کارگردان نمایش آخرین راوی گفت: برای انتقال روان مفاهیم و پیام‌های این اثر، علاوه بر عروسک‌گردانی و اجرای سایه و نور، از هنر نقالی نیز در روایت واقعه کربلا استفاده شده است.

وی افزود: این نمایش با بهره‌گیری از نوا‌های تعزیه، نقالی، مداحی و روضه‌خوانی، تراژدی عاشورا را روایت می‌کند و برای نخستین بار در عتبات عالیات و کربلای معلی، در همایش بین‌المللی اربعین حسینی، برای مخاطبان خارجی به زبان انگلیسی و عربی با زیرنویس اجرا و با استقبال علاقه‌مندان به اهل بیت (ع) روبه‌رو شد.

در این نمایش، فردوس و رجبعلی فلاح به عنوان نویسنده و کارگردان، سلمان خطی و هادی اصغری به عنوان مشاور و راهنما، سام فلاح، شهین و شیما و رعنا فرخی، مریم تیموریان، مهدی کامرانی، سینا و مها نیسی به عنوان عروسک‌گردان، طیبه مقدم در امور پشتیبانی، سجاد پاریاو به عنوان آهنگساز و خواننده، فاطمه بهزادی به عنوان شاعر و صداپیشه و نارگل زمانی به عنوان نقال حضور داشتند.