

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست زیرکوه گفت: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در یک عملیاتی موفق شد یک شکارچی متخلف را در جریان بازرسی از منزل وی، به همراه سلاح و مقادیری گوشت متعلق به شکار یک رأس قوچ وحشی دستگیر کند.



جوان افزود: در پی گزارش واصله از سوی همیاران افتخاری محیط زیست مبنی بر شکار غیر مجاز ماموران یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری و همراهی مأموران کلانتری ۱۱ شهر حاجی‌آباد، به منزل فرد مورد نظر مراجعه کردند.

وی گفت: در بازرسی از منزل فرد مورد نظر، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک لول به همراه مقادیری گوشت متعلق به شکار غیر مجاز یک راس قوچ وحشی که از گونه‌های تحت حفاظت و بسیار ارزشمند منطقه است، کشف و ضبط شد.



رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست زیرکوه با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان افزود: پرونده فرد متخلف برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی این شهرستان شد.