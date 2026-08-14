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کارگاه آموزشی تخصصی با محوریت «تغذیه مادر و کودک» ویژه مادران دارای فرزند زیر ۲ سال خانوادههای دارای فرزندان چندقلو در چهاربرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگاه آموزشی تخصصی با محوریت «تغذیه مادر و کودک» ویژه مادران دارای فرزند زیر ۲ سال از خانوادههای دارای فرزندان چندقلو تحت پوشش بهزیستی، با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهاربرج برگزار شد.
این کارگاه با هدف ارتقای آگاهیهای تغذیهای مادران، بهبود الگوی غذایی کودکان در دوران حساس رشد، و پیشگیری از سوءتغذیه و کمبودهای ریزمغذی در شیرخواران چندقلو طراحی و اجرا گردید.
در این نشست، مباحث کلیدی نظیر تغذیه انحصاری با شیر مادر، زمان مناسب شروع غذای کمکی، تنوع غذایی متناسب با نیاز کودکان چندقلو، و نقش مکملهای ضروری مانند ویتامین D و قطره آهن توسط کارشناسان مجرب شبکه بهداشت تبیین شد.
مادران شرکتکننده نیز ضمن بهرهمندی از محتوای علمی کارگاه، به صورت چهرهبهچهره سوالات و دغدغههای خود را مطرح کردند.
پورحسین، رئیس بهزیستی شهرستان چهاربرج در حاشیه این برنامه، ضمن تقدیر از همکاری مؤثر و نگاه مسئولانه ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و همچنین زحمات ارزشمند کارشناسان محترم بهداشت برای همکاری در برگزاری این کارگاه، این گونه تعاملات بینبخشی را گامی مؤثر در جهت توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش دانست و بر استمرار چنین برنامههای آموزشی در آینده تأکید کرد.