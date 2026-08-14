روند اجرای ضوابط و مقررات قرنطینه ای، وضعیت محموله‌های صادراتی و وارداتی، نحوه بازرسی‌های فیزیکی و مستندات بهداشتی-قرنطینه ای در گمرک بازرگان ماکو بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نفیسه طوسی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از دفتر قرنطینه نباتی مستقر در گمرک مرز بازرگان بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، روند اجرای ضوابط و مقررات قرنطینه ای، وضعیت محموله‌های صادراتی و وارداتی، نحوه بازرسی‌های فیزیکی و مستندات بهداشتی-قرنطین‌های و تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مستقر در گمرک بررسی شد.

کارشناسان در این بازدید چالش‌های حوزه قرنطینه نباتی در این مرز، از جمله حجم بالای ترافیک محموله‌های گیاهی، ضرورت به روزرسانی امکانات بازرسی و هماهنگی بینبخشی را تشریح کردند.

مدیر حفظ نباتات استان با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز بازرگان به عنوان یکی از مبادی اصلی تجارت محصولات کشاورزی، دستورات لازم برای رفع موانع و تسهیل فرآیند‌های قرنطینه ای، استانداردسازی بازرسی‌ها و تقویت همکاری با گمرک را صادر کرد.

حفظ سلامت گیاهی کشور، پیشگیری از ورود آفات قرنطینه ای و تسهیل تجارت سالم محصولات کشاورزی از اهداف این بازدید اعلام شد.