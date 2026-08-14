امروز افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و طی ساعات بعدازظهر و شب کماکان ناپایداری جوی در ارتفاعات و مناطق مستعد استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان قسمتی ابری در سواحل و جزایر همراه با مه صبحگاهی و غبارمحلی، در ساعات بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد استان رشد ابر، رگبار تابستانه باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد لحظه‌ای، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا تا ساعات بعدازظهر بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود. بیشینه سرعت وزش باد در شرق تنگه هرمز در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر مورد انتظار است.

حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر روز شنبه نیز، خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی- شمال غربی متلاطم خواهد شد. توصیه می‌شود طی این ساعات شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری کنند.

وی گفت: از روز یکشنبه افزایش باد‌های جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا ابتدا در دریای عمان و تنگه هرمز و سپس در خلیج فارس پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود، تمهیدات لازم صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی طی امروز ضمن ماندگاری هوای گرم، نوسانات دمایی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. طی روز‌های شنبه و یکشنبه موقتا افزایش دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

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وی توصیه کرد؛ از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات ظهر اجتناب گردد و مصرف بهینه حامل‌های انرژی بکار گرفته شود.