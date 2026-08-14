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مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز ثبتنام بیستودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی پیمانی در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور از فردا شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ فراخوان با هدف تأمین اعضای هیئت علمی مورد نیاز در رشتههای علوم پایه و بالینی دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته برگزار میشود.
بر اساس اعلام مرکز جذب، ثبتنام متقاضیان بهصورت متمرکز و صرفاً از طریق سامانه جذب اعضای هیئت علمی انجام میشود و دریافت کد رهگیری بهمنزله تکمیل فرآیند ثبتنام خواهد بود.
مهلت ثبتنام در این فراخوان از ساعت ۷ صبح روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا ساعت ۲۴ روز ۷ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان تنها مجاز به انتخاب دو دانشگاه در زمان ثبتنام هستند و لازم است تمامی مستندات علمی و آموزشی مورد نیاز را هنگام ثبتنام در سامانه بارگذاری کنند؛ زیرا امتیازدهی صرفاً بر اساس مدارک ثبتشده در سامانه انجام خواهد شد.
همچنین متقاضیان باید دارای مدارک تحصیلی مورد تأیید وزارت بهداشت شامل دانشنامه تخصصی، فوقتخصصی، گواهی پایان دوره فلوشیپ، دکتری تخصصی و در برخی رشتهها کارشناسی ارشد باشند.
شرایط اختصاصی و ضوابط مربوط به گروههای مختلف نیز در متن فراخوان تشریح شده است. متقاضیان میتوانند برای مطالعه جزئیات کامل شرایط و ضوابط شرکت در بیستودومین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی به متن اطلاعیه منتشرشده از سوی مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان مراجعه کنند.