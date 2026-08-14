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در پی رانش زمین و سرازیر شدن آب و الوار به داخل تونلی در حال ساخت در شمال هند دستکم ۷ کارگر کشته و ۱۳ نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ به گفتهی مقامات این حادثه در ایالت اوتاکاراکند رخ داد جایی که کارگران مشغول ساخت تونلی برای یک طرح برقابی بودند.
سازمان مدیریت بلایای ایالتی در بیانیهای اعلام کردف دستکم ۳ کارگر همچنان مفقودند و ۱۹ نفر از محل شرکت توسعهی برقابی «تهری» نجات داده شدند.
ویدیویی که از سوی مقامات محلی به اشتراک گذاشته شد، امدادگرانی را نشان میداد که با استفاده از قایقهای دستساز تلاش دارند به بخش سیلزدهی تونل برسند.
اوتاراکند در روزهای اخیر تحت تأثیر بارشهای سنگین موسمی قرار داشته است.
ماه گذشته نیز ۲۰ نفر در تونلی برای طرح برقابی در ایالت دورافتادهی سیکیم در شمال شرقی هند کشته شدند.
در سال ۲۰۲۳، ۴۱ کارگر پس از ۱۷ روز گرفتار شدن در تونلی فروریخته در اوتاراکند نجات یافتند.
از آغاز فصل بارانهای موسمی در ماه ژوئن صدها نفر بر اثر سیل و رانشزمین در سراسر کشور جان باختند.
کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی همراه با توسعههای بدون برنامهریزی باعث افزایش دفعات، شدت و پیامدهای این فجایع شده است.