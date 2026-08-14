معاون صدای رسانه ملی در دیدار با آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت، نویسنده و چهره ماندگار رادیو تهران، گفت: پیشکسوتان، گنجینه‌های ارزشمند رادیو هستند و تجربه سال‌ها فعالیت آنها می‌تواند مسیر حرکت نسل‌های جدید را روشن کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی به همراه رضا کوچک‌زاده تهمتن مدیر رادیو تهران و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، با حضور در منزل آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت، نویسنده و از چهره‌های ماندگار رادیو تهران با وی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آلبرت کوچویی در این دیدار با مرور خاطرات سال‌های فعالیت خود در رادیو، از بیش از ۶ دهه فعالیت خود در رادیو گفت و تاکید کرد: من چشم باز کردم رادیو بود و از حضور در این رسانه لذت می‌برم، رادیو پر از خاطرات خوب است.

وی گفت: سال‌های بسیاری در رادیو بودم، فعالیت خود را از رادیو نفت آبادان آغاز کردم و سپس به رادیو ارومیه رفتم، رادیویی شهری که فضای خاص خود را داشت و خاطرات زیادی برایم رقم زد.

کوچویی افزود: پس از آن برای تست صدا در رادیو سراسری شرکت کردم، اما در ابتدا پذیرفته نشدم و به من گفتند صدای شما خاص نیست و قابلیت پخش از رادیو سراسری را ندارد. به آنها گفتم می‌روم و بازمی‌گردم. کمتر از یک سال بعد دوباره آمدم و فعالیت خود را در رادیو سراسری آغاز کردم. البته همزمان در تلویزیون نیز نریشن می‌خواندم.

این گوینده پیشکسوت با اشاره به بیش از ۶۰ سال حضور خود در رادیو گفت: رادیو رسانه‌ای دوست‌داشتنی است و پر از خاطرات خوب، دلبستگی به رادیو چیزی است که با گذشت سال‌ها همچنان باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه همزمان با فعالیت در رادیو، در مطبوعات نیز حضور داشته است، گفت: در کنار رادیو در حوزه مطبوعات فعالیت می‌کردم و از بزرگان این عرصه آموختم. همچنین سه بار موفق به دریافت جایزه بین‌المللی صدا شدم.

احمد پهلوانیان معاون صدا در این دیدار با قدردانی از جایگاه آلبرت کوچویی در تاریخ رادیو افزود: منش، رفتار حرفه‌ای و نگاه شما به رسانه، سرمایه‌ای ارزشمند برای رادیو محسوب می‌شود.

وی افزود: پیشکسوتان، گنجینه‌های ارزشمند رادیو هستند و تجربه سال‌ها فعالیت آنها می‌تواند مسیر حرکت نسل‌های جدید را روشن کند. رادیو تنها یک رسانه نیست، بلکه بخشی از خاطرات جمعی مردم و سرمایه فرهنگی جامعه است و حضور چهره‌هایی مانند استاد کوچویی که سال‌ها با عشق، دانش و اخلاق حرفه‌ای در این مسیر گام برداشته‌اند، برای همه ما ارزشمند است.

معاون صدای رسانه ملی گفت: امروز وظیفه ماست که تجربه‌ها، نگاه حرفه‌ای و اندوخته‌های پیشکسوتان را ثبت و به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا رادیو همچنان با قدرت، خلاقیت و اثرگذاری به مسیر خود ادامه دهد.

رضا کوچک‌زاده تهمتن مدیر رادیو تهران نیز با اشاره به جایگاه ویژه آلبرت کوچویی در این شبکه رادیویی گفت: بررسی و ترجمه روزنامه‌های خارجی توسط استاد کوچویی، هم‌اکنون در قالب ارتباط تلفنی با ایشان در بخش «دیگر سو» برنامه صبحگاهی رادیو تهران ادامه دارد و این همکاری، نشان‌دهنده پیوند تجربه، دانش و عشق به رادیو است.

وی افزود: بسیاری از موفقیت‌های رادیو حاصل کار تیمی و همدلی بوده است. ما همواره خود را در کنار استادان این عرصه می‌دانیم و از تجربه و نگاه آنها بهره می‌گیریم.

ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت پاسداشت سرمایه‌های انسانی رادیو گفت: ما قدردان پیشکسوتانی هستیم که سال‌ها برای اعتلای رادیو تلاش کرده‌اند. خاطرات، تجربه‌ها و دانش این بزرگان سرمایه‌ای ارزشمند برای رسانه ملی است و باید قدر این میراث گران‌بها را دانست.

در پایان این دیدار، احمد پهلوانیان معاون صدا با اهدای لوحی از سال‌ها تلاش، خدمات ارزشمند و نقش ماندگار آلبرت کوچویی در اعتلای رادیو قدردانی کرد.