

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ حسین سپه‌وندگفت: در اجرای طرح سراسری مبارزه با احتکار ، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خرم آباد با اشراف اطلاعاتی و با انجام تحقیقات میدانی، یک انبار احتکار لوازم خانگی در خرم آباد را شناسایی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان افزود: در بازرسی از این انبار، ۲۴۳ دستگاه انواع لوازم خانگی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شد.

سرهنگ سپه‌وند با هشدار به مخلان نظام اقتصادی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و گزارش درباره ی قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم مالی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.