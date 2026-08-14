کشف انبار احتکار لوازم خانگی میلیاردی در خرمآباد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان از کشف انبار احتکار لوازم خانگی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ حسین سپهوندگفت: در اجرای طرح سراسری مبارزه با احتکار ، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خرم آباد با اشراف اطلاعاتی و با انجام تحقیقات میدانی، یک انبار احتکار لوازم خانگی در خرم آباد را شناسایی کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان افزود: در بازرسی از این انبار، ۲۴۳ دستگاه انواع لوازم خانگی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شد.
سرهنگ سپهوند با هشدار به مخلان نظام اقتصادی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و گزارش درباره ی قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم مالی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.