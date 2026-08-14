به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در راستای برنامه‌های فرهنگی فدراسیون والیبال اعضای تیم ملی بانوان کشورمان همزمان با شهادت امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) پنج شنبه به زیارت حرم امام‌زاده صالح بن موسی‌الکاظم (ع) مشرف شدند.

در پایان این مراسم، آستان مقدس امام‌زاده صالح (ع) نیز با اهدای تبرک از تیم ملی تقدیر و برای ملی پوشان آرزوی موفقیت کردند.

تیم ملی والیبال بانوان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به میزبانی چین برگزار می‌شود، آماده می‌کند.