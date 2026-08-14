حریق جنگل ایزدشهر شهرستان نور که به گفته رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بر اثر عامل انسانی ایجاد شده بود، با اقدام سریع نیروهای حفاظتی اطفا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حریق در بخشی از جنگل ایزدشهر شهرستان نور با حضور سریع نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری واحد رستمرود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و به‌طور کامل اطفا شد.

کمیل قلی‌نژاد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: این حریق بر اثر عامل انسانی ایجاد شد و با حضور سریع مسئول و نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری واحد رستمرود، به‌طور کامل اطفا و از گسترش آتش به عرصه‌های جنگلی جلوگیری شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در طبیعت، از گردشگران و مسافران خواست از روشن کردن آتش در نقاط پرخطر خودداری کنند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان داشته باشند.

قلی‌نژاد افزود: پرتاب ته‌سیگار و رها کردن هرگونه مواد قابل اشتعال در عرصه‌های جنگلی می‌تواند موجب وقوع حریق شود و لازم است گردشگران از این اقدامات خودداری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق در جنگل و مرتع، موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع داده شود تا نیرو‌های حفاظتی برای مهار و اطفای حریق در محل حاضر شوند.