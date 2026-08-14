به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم خستگی ناپذیر همدان دیشب نیز پای قرار میهن پرستانه شان ایستادند و جلوه‌هایی زیبا از عشق به وطن را در ذهن خیابان‌های شهر به یادگار گذاشتند.

مردم غیور همدان همچنان در خیابان‌های شهر ندای حب وطن سر می‌دهند، همدانی ها هر شب سر قرار عاشقی حاضری می‌زنند تا ثابت کنند تا طلوع صبح نصرت، مردانه بر سر قرار شبانه شان می‌مانند.

مردمی که همواره در بزنگاه‌های انقلاب در صحنه بوده‌اند، یک‌بار دیگر با حضور خود در خیابان‌ها اعلام کردند که در هر شرایطی پای این آب و خاک و رهبر خود خواهند ماند.

شهروندان با سردادن شعار‌هایی همچون «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تأکید کردند که خون که در رگ آنهاست، فدای رهبر است و ایران همیشه پیروز است.

زن و مرد، پیر و جوان، با در دست داشتن پرچم سه‌رنگ و پرافتخار وطن، یک‌صدا فریاد سر داده‌اند که درس‌آموخته‌ مکتب امام حسین(ع) هستند؛ درسی که الفبای آن «ایثار» و «شهادت» است.