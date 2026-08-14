مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت: علی با ثبت ۴۱۱ مورد و فاطمه با ثبت ۳۹۴ مورد، پرتکرارترین نام‌های انتخاب‌شده برای نوزادان پسر و دختر در ۴ ماه نخست امسال در استان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مصطفی امانی‌پور با بیان اینکه نام‌ علی با ثبت ۴۱۱ مورد ، پرتکرارترین نام‌انتخاب شده برای نوزادان پسر در ۴ ماهه نخست امسال بوده است، اظهار کرد: پس از نام «علی»، نام‌های «حسین» با ۳۸۳ مورد، «امیرعلی» با ۳۰۸ مورد، «عباس» با ۲۹۰ مورد و «محمد» با ۲۸۷ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: در میان نام‌های دختران نیز «فاطمه» با ۳۹۴ مورد بیشترین فراوانی را داشته و پس از آن «زینب» با ۲۸۸، «زهرا» با ۲۱۲، «ماهین» با ۲۰۳ و «پناه» با ۱۹۵ مورد قرار گرفته‌اند.

امانی‌پور بیان داشت: این آمار بر اساس نام‌های ثبت‌شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ در استان خوزستان اعلام شده است.