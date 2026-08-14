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معاون حقوقی وزارت بهداشت، با بیان اینکه مشارکت مردم در نظام سلامت صرفاً ابزاری برای تأمین منابع نیست، گفت: تشکلهای مردمنهاد میتوانند مطالبات مشروع جامعه را به نظام سلامت منتقل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سیدمرتضی خاتمی معاون حقوقی وزارت بهداشت، به مناسبت «روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی»، عنوان داشت: بیستودوم مردادماه، روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی، فرصتی است برای پاسداشت حضور مسئولانه مردم که در قامت سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، خیریهها، گروههای داوطلب و تشکلهای اجتماعی، مسئولیت اجتماعی خویش را در قبال جامعه ایفا می نمایند.
در نظام سلامت، مشارکت مردم صرفاً ابزاری برای جبران کمبودها یا تأمین منابع نیست؛ مشارکت اجتماعی، یکی از ارکان تحقق حقوق مردم و از جلوههای مهم مردمسالاری در عرصه سلامت است. حق برخورداری از سلامت، حق دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، حق آگاهی، حق شنیدهشدن و حق مشارکت در تصمیماتی که بر سلامت فرد و جامعه اثر میگذارند، از حقوق اساسی جامعه است و تحقق شایسته آن، بدون حضور آگاهانه و سازمانیافته امکانپذیر نیست.
سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای اجتماعی سلامت، در این میان، نقشی فراتر از یاریرسانی و نیکوکاری بر عهده دارند. آنان میتوانند صدای مردم باشند، مطالبات مشروع جامعه را به نظام سلامت منتقل کنند، در شناسایی مسائل و نابرابریها مشارکت داشته باشند، بر کیفیت و عدالت در ارائه خدمات، نظارت و مطالبهگری نمایند و میان مردم و ساختارهای رسمی سلامت پلی مؤثر و اعتمادآفرین بسازند.
از این منظر، حمایت از تشکلهای اجتماعی، صرفاً حمایت از یک نهاد یا مجموعه غیردولتی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای تقویت حقوق سلامت جامعه، عدالت در سلامت، شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر جایگاه قانونی و اجتماعی تشکلهای مردمنهاد، خیرین و داوطلبان سلامت، بر این باور است که نظام سلامت زمانی میتواند در مسیر عدالت و تحقق حقوق مردم، گامهای استوارتری بردارد که مردم را نه صرفاً دریافتکننده خدمات، بلکه شریک، ناظر، مطالبهگر و همکار نظام سلامت بداند.
بیتردید، آینده سلامت کشور بیش از هر زمان دیگری به همافزایی میان دولت، تشکلهای مردم نهاد، خیرین، متخصصان و حضور مردم نیازمند است؛ یعنی همافزایی بر پایه اعتماد، گفتوگو، احترام متقابل و به رسمیت شناختن حق مشارکت مردم.
در روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی، ضمن گرامیداشت تلاشهای ارزشمند همه سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، خیریهها و گروههای داوطلب حوزه سلامت، از همراهی و مسئولیتپذیری آنان در مسیر صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت در سلامت قدردانی نموده، امیدوارم با تقویت هرچه بیشتر بسترهای حقوقی و نهادی مشارکت اجتماعی، شاهد نقشآفرینی مؤثرتر ایشان در نظام سلامت کشور باشیم.